Mitsubishi прекращает поставки джипов Pajero в Россию
Дистрибьютор японского Mitsubishi в России объявил о прекращении поставок внедорожника Pajero. Последние 500 автомобилей поступят с 1 ноября.
«Прощальная» партия получила название Final Edition. Она создана на базе комплектаций Instyle и Ultimate с 3-хлитровым двигателем, 5-тиступенчатой коробкой передач и полным приводом.
Поставки Pajero прекратятся в Японию и Германию, пишет «Интерфакс».
В России сейчас продают внедорожник по цене 2,99 млн рублей. В этом году реализовали 884 автомобиля.
Ранее сообщалось, что в России стали больше покупать подержанных люксовых автомобилей.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!