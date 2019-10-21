Mitsubishi прекращает поставки джипов Pajero в Россию

Дистрибьютор японского Mitsubishi в России объявил о прекращении поставок внедорожника Pajero. Последние 500 автомобилей поступят с 1 ноября.

«Прощальная» партия получила название Final Edition. Она создана на базе комплектаций Instyle и Ultimate с 3-хлитровым двигателем, 5-тиступенчатой коробкой передач и полным приводом.

Поставки Pajero прекратятся в Японию и Германию, пишет «Интерфакс».

В России сейчас продают внедорожник по цене 2,99 млн рублей. В этом году реализовали 884 автомобиля.

Ранее сообщалось, что в России стали больше покупать подержанных люксовых автомобилей.