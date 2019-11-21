Азербайджан продолжит обогащать российскую экономику

Ввиду того, что Россия является основным торговым партнером Азербайджана, отношениям с Москвой уделяется большое внимание, заявила вице-президент республики Мехрибан Алиева на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

По ее словам, взаимовыгодное партнерство Москвы и Баку внушает оптимизм. Однако, невзирая на хорошие текущие взаимоотношения между странами, потенциал для их развития очевиден, добавила Алиева.

Сейчас Азербайджан инвестировал в российскую экономику 1,2 миллиарда долларов. По данным ФБА «Экономика сегодня», в будущем этот объем средств может быть увеличен.

Ранее стало известно, что в Россию будут поставлять азербайджанские седаны Khazar SD. Документ, дающий право на продажу машин в РФ, пока не получен, но первую партию «Хазаров» импортируют «уже в ближайшее время».

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