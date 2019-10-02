Айсберг величиной с город откололся от Антарктиды

Айсберг величиной с город откололся от Антарктиды

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Айсберг площадью с крупный мегаполис откололся от шельфового ледника Эмери у восточного побережья Антарктиды. Его вес составляет 315 миллиардов тонн.


Площадь айсберга составляет примерно 1,6 тысячи квадратных километров, его толщина — около 210 метров. Теперь он будет медленно дрейфовать к северу пока не растает, пишет «РИА Новости».


Ученые из Океанографического института Скриппса (США) знали, что айсберг может отколоться еще девять лет назад. Отмечается, что это явление вполне рядовое и никак не связано с глобальным потеплением и угрозы затопления континентов и островов нет.


Напомним, ночью 15 апреля 1912 года произошла страшная катастрофа. В водах Атлантического океана после столкновения с айсбергом затонул круизный лайнер «Титаник». На его борту находились 2200 человек. В трагедии погибло около 1500 человек.

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