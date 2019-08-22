«Титаник» продолжает разрушаться

За последние 14 лет была совершена первая экспедиция к обломкам «Титаника» с участием человека. В исследовании приняли участие историки, ученые, и дайверы.

Американские исследователи обнаружили ужасающие повреждения, которые происходят под воздействием солевой коррозии и металлопоглащающих микроорганизмов. По итогам экспедиции была создана детальная 3D модель парохода.

Самые большие разрушения получили капитанская офицерские каюты с правой стороны. Скорее всего разрушения корабля будут усиливаться, пишут РИА Новости.

Напомним, ночью 15 апреля 1912 года произошла страшная катастрофа. В водах Атлантического океана после столкновения с айсбергом затонул круизный лайнер «Титаник». На его борту находились 2200 человек. В трагедии погибло около 1500 человек.

Сейчас обломки пассажирского судна покоятся в международных водах на глубине 3800 метров в 530 километрах от острова Ньюфаундленд. Впервые их обнаружили в 1985 году. Объект был взят под охрану ЮНЕСКО.