Автобус с пассажирами перевернулся под Нижним
На трассе в Балахнинском районе Нижегородской области произошла авария с пассажирским автобусом, в результате которой пострадали 14 человек. Водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет и перевернулся.
По предварительной информации, ДТП случилось около 16 часов. В момент происшествия в салоне находилось 40 человек. Автобус следовал из Иваново в Дзержинск.
На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции, пишет «Ридус».
Ранее под Владивостоком из-за снега 48 машин столкнулись «паровозиком».
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