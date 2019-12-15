Автобус с пассажирами перевернулся под Нижним

На трассе в Балахнинском районе Нижегородской области произошла авария с пассажирским автобусом, в результате которой пострадали 14 человек. Водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет и перевернулся.

По предварительной информации, ДТП случилось около 16 часов. В момент происшествия в салоне находилось 40 человек. Автобус следовал из Иваново в Дзержинск.

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции, пишет «Ридус».

Ранее под Владивостоком из-за снега 48 машин столкнулись «паровозиком».

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