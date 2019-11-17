В автоаварии с маршруткой под Тамбовом пострадали семь человек

В Тамбовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали семь человек.

Маршрутное такси передвигалось по трассе Тамбов – Сампур Знаменского района. Автомобиль съехал в кювет, после чего опрокинулся.

Все пострадавшие госпитализированы в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки» в Тамбове.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за нарушения правил дорожного движения водителем микроавтобуса, сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области.

Ранее спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт назвал основными причинами высокой смертности на российских дорогах необразованность, алкоголь и безнаказанность.

Посланник отметил необходимость бороться с пьянством за рулем, прежде всего, при помощи образовательных мер начиная со школы.

При этом сам Тодт, по его словам, является сторонником жестких мер против пьяных водителей. Для улучшения ситуации на дорогах России он призвал доработать законодательство в сфере дорожного движения.

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