В аварии с троллейбусом в Чебоксарах пострадали дети

В аварии с троллейбусом в Чебоксарах пострадали дети

Фото: телеканал 360

В Чебоксарах водитель троллейбуса не справился с управлением и врезался в столб.

В результате аварии пострадали восемнадцать человек, семь из них — дети.

По данным регионального управления ГИБДД, инцидент произошел сегодня около 15.00. Все полученные пассажирами травмы несерьезны. В основном, ушибы.

РИА «Новости» сообщает, что у водителя троллейбуса свело ногу.

Ранее в Кировской области полицейский сбил шестилетнего мальчика. В крови ребенка снова «нашли» алкоголь.

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