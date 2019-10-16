В аварии с троллейбусом в Чебоксарах пострадали дети
В Чебоксарах водитель троллейбуса не справился с управлением и врезался в столб.
В результате аварии пострадали восемнадцать человек, семь из них — дети.
По данным регионального управления ГИБДД, инцидент произошел сегодня около 15.00. Все полученные пассажирами травмы несерьезны. В основном, ушибы.
РИА «Новости» сообщает, что у водителя троллейбуса свело ногу.
Ранее в Кировской области полицейский сбил шестилетнего мальчика. В крови ребенка снова «нашли» алкоголь.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!