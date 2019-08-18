В аварии в столице погиб полицейский

На Севастопольском проспекте в Москве автомобиль ГИБДД столкнулся с легковой машиной. От полученных в аварии травм один из полицейских скончался.

ДТП случилось около 11 часов утра 18 августа. Второй полицейский, также находившийся в машине во время аварии сейчас находится в больнице.

По словам очевидцев, на место происшествия приземлился вертолет, передаёт РИА «Новости».

Накануне в Перми городской автобус при подъезде к остановке на полной скорости врезался в стену здания.