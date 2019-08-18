Водитель автобуса с туристами не справился с управлением

Водитель врезавшегося в столб на востоке Москвы туристического автобуса не справился с управлением ― такую предварительную версию озвучили в Управлении ГИБДД по Москве.

Утром в воскресенье автобус с тридцатью двумя китайскими туристами врезался в мачту городского освещения на востоке Москвы в районе дома 60 по шоссе Энтузиастов. В результате ДТП пострадали 29 человек, в том числе двое детей.

На месте происшествия работали 15 бригад «скорой», которые доставили в столичные больницы 19 граждан КНР. Десяти туристам помощь оказали на месте. Департамент здравоохранения Москвы уточнил, что жизни госпитализированных ничто не угрожает.

Накануне в Перми городской автобус при подъезде к остановке на полной скорости столкнулся со стеной магазина, погиб один человек, более 20 пострадали. Среди рассматриваемых причин той трагедии ― техническая неисправность машины и попытка уйти от столкновения с такси, на что указали несколько свидетелей.