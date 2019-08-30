Аваков остается министром внутренних дел Украины

Верховная рада Украины вновь назначил Арсена Авакова министром внутренних дел страны. Его кандидатуру поддержали 281 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как стало известно из зала заседания парламента, вопрос назначения Арсена Авакова стал самым дискуссионным, пишет «Газета.ру».

Ранее сообщалось о том, что он может получить пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны.

Аваков занимал должность главы МВД с февраля 2014 года в правительствах Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана.

Министр внутренних дел славится своими кровожадными высказываниями. Однажды, он заявил, что киевские власти допустили ошибку, не взорвав Донецкую областную администрацию и Луганскую СБУ.