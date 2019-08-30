Аваков остается министром внутренних дел Украины

Аваков остается министром внутренних дел Украины

Pixabay

Верховная рада Украины вновь назначил Арсена Авакова министром внутренних дел страны. Его кандидатуру поддержали 281 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как стало известно из зала заседания парламента, вопрос назначения Арсена Авакова стал самым дискуссионным, пишет «Газета.ру».

Ранее сообщалось о том, что он может получить пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны.

Аваков занимал должность главы МВД с февраля 2014 года в правительствах Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана.

Министр внутренних дел славится своими кровожадными высказываниями. Однажды, он заявил, что киевские власти допустили ошибку, не взорвав Донецкую областную администрацию и Луганскую СБУ.

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Места: Украина
События: политика
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