Аваков остается министром внутренних дел Украины
Верховная рада Украины вновь назначил Арсена Авакова министром внутренних дел страны. Его кандидатуру поддержали 281 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.
Как стало известно из зала заседания парламента, вопрос назначения Арсена Авакова стал самым дискуссионным, пишет «Газета.ру».
Ранее сообщалось о том, что он может получить пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны.
Аваков занимал должность главы МВД с февраля 2014 года в правительствах Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана.
Министр внутренних дел славится своими кровожадными высказываниями. Однажды, он заявил, что киевские власти допустили ошибку, не взорвав Донецкую областную администрацию и Луганскую СБУ.
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