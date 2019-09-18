Астронавты на МКС ужинают под «Калинушку»

Астронавт NASA Ник Хейг рассказал, что за ужином экипаж Международной космической станции периодически слушает традиционную русскую музыку.

Об этом он сообщил в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом. Астронавт отметил, что список музыки меняется, и все члены экипажа выбирают плей-лист по очереди.

«У нас есть итальянский астронавт, американские астронавты и два космонавта, поэтому услышать немного традиционной музыки из России за ужином — это очень приятная перемена и погружение», — цитирует его «РИА Новости».

По словам Ника Хейга, это позволяет больше ценить международную составляющую экипажа.

Сейчас на борту МКС находятся американцы Ник Хейг, Кристина Кук, Эндрю Морган, российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов и итальянец Лука Пармитано.

Ранее сообщалось, что недавно побывавший на МКС робот Фёдор в космос больше не полетит.