В Астрахани во время матча подрались футболисты

Матч Профессиональной футбольной лиги между командами «Волгарь» из Астрахани и «Легион Динамо» (Махачкала) закончился массовой дракой футболистов.

Встреча проходила на Центральном стадионе в Астрахани и завершилась со счетом 1:1. После финального свистка между спортсменами началась потасовка, которая переросла в массовую драку, причины которой остаются неизвестной.

В клубе «Волгарь» сообщили, что случай будет разобран на контрольно-дисциплинарном комитете в Москве, сообщают «Известия».

Тем временем, российский футбольный союз отказался использовать новую экипировку для сборной от Adidas из-за перевернутого триколора. В компании заявили, что разрабатывали дизайн в партнерстве с ним.

Итоговый вариант формы для выступления на отборочном цикле Евро-2020 не устроил ни футболистов, ни болельщиков. Во-первых, им не понравился дизайн с расположенными в обратном порядке цветами российского флага. Во-вторых, представленная форма уступает по качеству старой по ткани.

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