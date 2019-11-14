В Adidas прокомментировали скандал с формой для сборной России

Российский футбольный союз отказался использовать новую экипировку для сборной от Adidas из-за перевернутого триколора. В компании заявили, что разрабатывали дизайн в партнерстве с ним.

Итоговый вариант формы для выступления на отборочном цикле Евро-2020 не устроил ни футболистов, ни болельщиков. Во-первых, им не понравился дизайн с расположенными в обратном порядке цветами российского флага. Во-вторых, представленная форма уступает по качеству старой по ткани.

В Adidas уточнили, что разрабатывают дизайн в партнертстве с футбольными союзами. Там надеются, что стороны придут к компромиссу.

Пока сборная России будет выступать в старой форме, уточняет «Коммерсантъ».

Компания является партнером РФС уже 12 лет. Последний контракт истекает в 2022 году.

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