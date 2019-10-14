В Астрахани насильника детей приговорили к 25 годам тюрьмы

В Астрахани суд приговорил местного жителя к 25 годам колонии строгого режима за 43 эпизода преступлений против половой неприкосновенности детей.

По версии следствия, с марта 2013 года по декабрь 2017 года 58-летний мужчина приглашал к себе детей в возрасте от 9 до 14 лет под предлогом игр на приставке, «после чего совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера и изнасилования».

Также мужчина использовал несовершеннолетних для съемок порнографических фильмов.

Ход расследования его уголовного дела находился на особом контроле руководителя следственного управления, сообщает РИА «Новости».

Накануне под Томском задержали 60-летнего преступника, который на протяжении 15 лет насиловал женщин.