Аспирант МГУ выпал из окна общежития и погиб
В пятницу 22 ноября аспирант третьего курса экономического факультета МГУ выпал из окна 7 этажа общежития университета.
Как сообщили очевидцы, 32-летний аспирант экономического факультета Дмитрий Николаенко, бегал по этажу и просил о помощи. Соседи по комнатам вызвали полицию. Сотрудники попытались успокоить молодого человека, но он вырвался и выпал в окно. По предварительным данным он был в состоянии наркотического опьянения.
Приехавшая на место происшествия скорая констатировала смерть аспиранта, пишет «Лента.Ру».
Ранее сообщалось, что на посту охраны в центре Москвы в здании факультета журналистики МГУ сотрудники службы безопасности остановили мужчину в неадекватном состоянии. Он пытался пройти со складным ножом и пневматическим пистолетом
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