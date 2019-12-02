Армения и Азербайджан мирятся с помощью журналистов

Взаимные обмены журналистов между Арменией и Азербайджаном будут продолжены.

При помощи подобных общественных инициатив страны надеются наладить диалог. По словам главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна, именно малые шаги создают почву для конструктивного диалога по урегулированию конфликта и повышают доверие.

Также Ереван намерен и дальше добиваться возвращения Степанакерта за стол переговоров, пишут «Известия».

В Азербайджане считают, что стороны обязаны вести «субстантивные переговоры» по деэскалации в Нагорном Карабахе.

Ранее стало известно о том, что во избежание дипломатических скандалов между Россией и Азербайджаном россиянам с армянской фамилией необходимо уведомлять азербайджанское посольство о планах посетить страну. Об этом сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, комментируя депортацию 81-летней армянки, пережившей блокаду Ленинграда.

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