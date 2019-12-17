Археологи решили загадку истуканов-моаи на острове Пасхи

Археологи и почвоведы из США, Новой Зеландии и Чили решили загадку каменных истуканов-моаи на острове Пасхи. Доказано, что древние полинезийцы верили в сохранение таким образом плодородия земли.

Ученые проанализировали две монолитные статуи у вулкана Рано Рараку в восточной части Пасхи, а также сделали химический анализ почв. Они оказались самыми плодородными на острове, здесь выращивали бананы, колоказию и батат, пишет РИА Новости.

Источником материалов для 95% статуй был вулкан. Всего возвели более 1 тысячи истуканов.

Исследователи пришли к выводу, что целью установки монолитных статуй были повышение урожайности и сохранение плодородия земель. Жители острова «верили», что идолы «охраняют» священную природу карьера.

Остров Пасхи считается одним из самых загадочных мест на Земле. Два тысячелетия назад там проживали полинезийцы Рапануи, которые оставили после себя гигантских истуканов-моаи.

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