Архангельский каннибал предстанет перед судом

В Архангельске завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Его обвиняют в убийстве трех собутыльников и в употреблении в пищу мягких тканей с их трупов.

В ходе следствия удалось установить, что преступления ранее судимый житель Архангельска совершал с марта 2016 года по март 2017 года. Жертвами каннибала становились мужчины, с которыми тот распивал спиртные напитки. После того, как собутыльники засыпали, мужчина убивал их ножом, расчленял тела и частично съедал.

Все, что не съел каннибал упаковывал в пакеты и выбрасывал в реку и озеро.

При этом после убийства одной из жертв, он стал проживать в его квартире. Родителям убитого он рассказал, что их сын якобы отправился на заработки в другой город, а ему сдал квартиру, пишет РБК.

В Следственном Комитете отметили, что обвиняемый также убивал и ел кошек, собак и других мелких животных и птиц. Судмедэкспертиза признала мужчину вменяемым.

Депутаты фракции КПРФ внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения к президенту России Владимиру Путину, в котором предлагается вернуть в стране смертную казнь.