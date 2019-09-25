Суд арестовал компьютерную программу по просьбе ФСБ

Лефортовский районный суд Москвы по ходатайству ФСБ наложил арест на компьютерную программу.

Интеллектуальная собственность была арестована в рамках дела бывшего заместителя председателя Фонда социального страхования (ФСС) Сергея Ковалевского. Ранее против него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

В ФСБ уверены, что господин Ковалевский зарегистрировал права на использование созданной им программы и внедрил ее в ФСС, получив за это хорошее вознаграждение. Речь может идти об одном из вариантов интегрированной информационной системы «Соцстрах».

Обвиняемый свою вину не признает.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, защитники Ковалевского настаивают на необоснованности обвинения.

По мнению адвокатов, компьютерная программа не может являться разновидностью имущества.

Однако суд, а позднее и апелляционная инстанция Мосгорсуда решили, что программу можно признать предметом преступления, отмечает издание.

Сергей Ковалевский работал в Фонде социального страхования с 1997 по 2010 год. Он был снят с поста по приказу Генпрокуратуры России за ряд нарушений.

Ранее «Росгосстраху» не удалось отсудить полмиллиарда у бывшего владельца