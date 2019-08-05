«Росгосстраху» не удалось отсудить полмиллиарда у бывшего владельца

Компании «Росгосстрах» (РГС) не удалось оспорить в кассационной инстанции сделку с бывшей страховой компанией «РГС-Жизнь» на сумму 481 млн рублей.

Окружной суд в понедельник отклонил жалобу РГС на решение арбитражного суда Москвы, принятое в ноябре 2018 года, а также постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, принятое в нынешнем феврале.

Как следует из материалом дела, 23 августа 2017 года дочерняя компания РГС «Капитал Ре» приобрела у «РГС-Жизни» (ныне «Капитал Лайф Страхование Жизни») облигации на общую сумму около 481 миллион рублей. В «Росгосстрахе» полагают, что та сделка была явно направлена на причинение ущерба приобретателю облигаций в интересах бывшего основного собственника компании Данила Хачатурова. Для самой компании приобретение этих облигаций не имело экономического смысла.

Изначально иск был подан в июле 2018 года дочерней структурой «Росгосстраха» компанией «Капитал перестрахование» (ранее «Капитал Ре»), которая затем присоединилась к материнской компании.