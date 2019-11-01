Аренда жилья подорожала на четверть

В российских крупных городах арендное жилье подорожало. Цены выросли почти на четверть.

Причем самый большой рост пришёлся на трёхкомнатные квартиры - на 40%. Что касается однушек, их стоимость возросла на 8%, а двухкомнатное жильё - на 21%.

Такой рост цен эксперты объясняют подорожанием новостроек на российском рынке, пишут «Известия».

В городах-миллионниках рост ещё выше. Так в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске, Казани, Екатеринбурге, Омске средняя стои- мость аренды жилья выросла на 27% — до 37 тыс. рублей в месяц.

Также стало известно, что в России впервые появились в продаже квартиры размером 11 кв.м.