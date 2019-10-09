Арашуков рассказал о подкупе полпреда и заказчиках своего дела

Экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков на суде о продлении срока пребывания в СИЗО назвал «инициаторов» уголовного дела против него. Один из названных заказчиков пообещал подать на него в суд.

По словам Арашукова, уголовное преследование осуществлялось по инициативе начальника управления разведки Росгвардии, министра внтуренних дел республики с 2013 по 2017 годы Казимира Боташева, а финансовую помощь ему оказывала семья Деревых.

Сенатор заявил, что узнал об этом от друзей. Он выяснил, что Боташева возмутила проверка законности закупок управления Федеральной миграционной службы по региону за 2016 год. Он полагал, что проверка помешает ему возглавить республику. Возмущение он высказал экс-сенатору Вячеславу Дереву, который пообещал сделать все возможное, чтобы «уничтожить» Арашукова.

В 2018 году полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе стал Александр Матовников, с которым Боташев сильно сблизился. За доведение негативной информации об Арашукове до президента семья Деревых передала ему 5 млн долларов, пишет РБК. Эту информацию Деревы назвали клеветой и собираются подать на Арашукова в суд.

Напомним, сенатора задержали 30 января. Его подозревают в организации убийства лидера молодежного движения «Адыге Хасэ» Аслана Жукова и Фраля Шебзухова и участии в преступной группировке. По данным статьям ему грозит пожизненное заключение.