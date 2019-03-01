Экс-сенатор Совфеда рассказал о своей роли в деле Рауфа Арашукова

Экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев, которого подозревают в хищении 110 млн рублей из бюджета, признался в даче показаний против Рауля Арашукова. Он заявил, что знал, пока сенатор на свободе, его не выпустят из-под ареста.

Адвокаты Дерева считают, что именно Арашуковы инициировали уголовное преследование их подзащитного. В силу того, что сенатор сейчас находится под следствием, причин для содержания под стражей Дерева нет.

70-летний чиновник вышел на свободу в здании суда, пишет Lenta.ru. Он планирует вернуться к семье.

Дерев был задержан 5 марта 2018 года в Карачаево-Черкесии и этапирован в Москву. Следствие полагает, что чиновник незаконно возмещал НДС и похитил из бюджета таким образом 110 млн рублей. Дело против Дерева длится с 2012 года и более 5 лет рассматривалось в региональных управлениях СКР.