Apple покажет новинки в начале сентября

Apple покажет новинки в начале сентября

Pixabay

Презентация новинок от Apple состоится 10 сентября. Компания представит три новых iPhone обновленные iPad, MacBook Pro и Apple Watch.

Примечательно то, что ноутбук не обновлялся три года.

Презентация состоится в Театре Стива Джобса в Купертино (штат Калифорния), пишет РБК.

Также будут представлены новые модели аксессуаров: наушники AirPods и «умную» колонку HomePod. 10 сентября компания обновит программное обеспечение для мониторов Apple TV, Mac и Apple Watch, сервисов Apple TV+ и Apple Arcade.

Ранее сообщалось, что у нового iPhone Pro будет усовершенствованная камера на задней панели, которая будет обладать третьим датчиком для съемки.

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Места: США
События: технологии
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