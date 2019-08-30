Apple покажет новинки в начале сентября
Презентация новинок от Apple состоится 10 сентября. Компания представит три новых iPhone обновленные iPad, MacBook Pro и Apple Watch.
Примечательно то, что ноутбук не обновлялся три года.
Презентация состоится в Театре Стива Джобса в Купертино (штат Калифорния), пишет РБК.
Также будут представлены новые модели аксессуаров: наушники AirPods и «умную» колонку HomePod. 10 сентября компания обновит программное обеспечение для мониторов Apple TV, Mac и Apple Watch, сервисов Apple TV+ и Apple Arcade.
Ранее сообщалось, что у нового iPhone Pro будет усовершенствованная камера на задней панели, которая будет обладать третьим датчиком для съемки.
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