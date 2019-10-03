Ангеле Меркель недостаточно «формулы Штайнмайера»

Канцлер Германии Ангела Меркель считает подписание «формулы Штайнмайера» недостаточным для снятия наложенных на Россию санкций. Но признает наметившийся прогресс в вопросе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.



По словам канцлера, есть прогресс, но еще много дальнейших шагов предстоит сделать. «Именно поэтому мы не можем снимать санкции, но есть предпосылки для встречи в «нормандском формате», уверена немецкий политик.

По словам Меркель, саммит состоится в Париже, сейчас стороны обсуждают дату, пишут «Известия».

Ранее Украина на заседании контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе подписала так называемую «формулу Штайнмайера». Документ закрепляет механизм предоставления территории особого статуса.

Подписи поставили представители Украины, России, непризнанных республик Донбасса и ОБСЕ.