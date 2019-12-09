Андрей Малахов ушел с поста главного редактора «СтарХит»

Главный редактор журнала «СтарХит» Андрей Малахов уйдет со своего поста. Телеведущий объяснил решение тем, что его «возможности исчерпаны».

Последние три выпуска журнала выйдут без его участия. После этого проект прекратит существование.

С 1 января «СтарХит» будет существовать исключительно в цифровом виде, передает «Телепрограмма». Малахов объяснил, что сетевые СМИ опережают печатные издания в скорости подачи новостей.

Ранее сообщалось, что главный редактор «Афиши Daily» Егор Беляков покидает свой пост. Он работал в издании с 2017 года.



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