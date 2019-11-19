«Афиша Daily» меняет главного редактора

Главный редактор «Афиши Daily» Егор Беляков покидает свой пост. С 20 ноября его обязанности возьмет на себя Трифон Бебутов.

«Это было долго и в каком‑то смысле навсегда, но пора двигаться дальше. До конца года я планирую передать все дела. От оперативного управления редакцией я отойду уже в ноябре», — рассказал о своем решении изданию Беляков.

Он возглавил «Афишу Daily» в ноябре 2017 года. О дальнейших планах Белякова пока не сообщается.

Трифон Бебутов ранее работал digtal-директором Esquire, а с марта этого года занимался медиапроектами в институте «Стрелка».

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