Анастасия Заворотнюк назвала бредом информацию о ее болезни
Российская актриса Анастасия Заворотнюк опровергла информацию о своей госпитализации.
Об этом сообщил ее представитель Стас Христов.
«Я получил сообщение от Анастасии в ответ на публикацию (с информацией о госпитализации), которую я ей переслал. Она ответила "Бред. Отстань"», - сказал Христов РИА «Новости».
Ранее СМИ взбудоражили общественность сообщениями об отёке мозга у актрисы на фоне тяжёлой болезни.
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