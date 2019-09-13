Анастасия Заворотнюк назвала бредом информацию о ее болезни

Российская актриса Анастасия Заворотнюк опровергла информацию о своей госпитализации.

Об этом сообщил ее представитель Стас Христов.

«Я получил сообщение от Анастасии в ответ на публикацию (с информацией о госпитализации), которую я ей переслал. Она ответила "Бред. Отстань"», - сказал Христов РИА «Новости».

Ранее СМИ взбудоражили общественность сообщениями об отёке мозга у актрисы на фоне тяжёлой болезни.