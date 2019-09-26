Аналог «Википедии» в России создадут почти за 2 миллиарда

За три года на создание аналога «Википедии» в России потратят 1,7 млрд рублей. За эти деньги сделают качественный общенациональный интернет-портал под названием «Большая российская энциклопедия» (БРЭ).

О расходах на БРЭ говорится в проекте федерального бюджета на будущий год и плановый период 2021-2022 годов. В 2019 году на него потратят 302 млн 213,84 тыс. рублей. В будущем году – 684 млн 466,6 тыс. рублей. В совокупности до 2022 года на эквивалент популярного ресурса заложено 1 млрд 989 млн 304,4 тыс. рублей.

Проект рассчитан на 33 месяца, уточняет «Интерфакс». Его разработка началась 1 июля и закончится 1 аперля 2022 года.

Распоряжение о создании портала было издано в 2016 году. Сообщалось, что саму «Википедию» в России могут закрыть, хотя в правительстве называли эти заявления «чушью». Известный энциклопедический портал часто ругают за неточности. Рособрнадзор уже предлагал закрыть ресурс за зашкаливающее количество ошибок.