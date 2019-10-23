Аналог британского Стоунхенджа обнаружили в России

Российские ученые выяснили предназначение каменного комплекса Шара-Тэбсэг в Бурятии. Святилище использовали для астрономических наблюдений, что делает его аналогом Стоунхенджа в Британии.

Археологический комплекс функционировал с бронзового века до средних веков. Он выполнен в виде каменных конструкций длиной 800 метров при высоте 270 метров.

Нижний элемент конструкции представляет собой стену из вертикальных каменных плит. Аналогичная стена возведена на горе – ее протяженность составляет 40 метров. Она создает искусственный коридор между склоном горы и скалой, примыкающей к проходу в рельефе. Долгое время ученые гадали, для чего предназначалась эта стена.

Специалисты Института монголоведения, буддологии и тибетологии установили, что верхняя стена установлена таким образом, чтобы указывать направление на место захода Солнца 22 декабря, пишет «Наука в Сибири».

Стоунхендж – каменное сооружение в английском Уилтшире. Оно было построено около 2500 тыс. лет до нашей эры и использовалось для астрономических наблюдений и в ритуальных целях.