Аналог британского Стоунхенджа обнаружили в России
Российские ученые выяснили предназначение каменного комплекса Шара-Тэбсэг в Бурятии. Святилище использовали для астрономических наблюдений, что делает его аналогом Стоунхенджа в Британии.
Археологический комплекс функционировал с бронзового века до средних веков. Он выполнен в виде каменных конструкций длиной 800 метров при высоте 270 метров.
Нижний элемент конструкции представляет собой стену из вертикальных каменных плит. Аналогичная стена возведена на горе – ее протяженность составляет 40 метров. Она создает искусственный коридор между склоном горы и скалой, примыкающей к проходу в рельефе. Долгое время ученые гадали, для чего предназначалась эта стена.
Специалисты Института монголоведения, буддологии и тибетологии установили, что верхняя стена установлена таким образом, чтобы указывать направление на место захода Солнца 22 декабря, пишет «Наука в Сибири».
Стоунхендж – каменное сооружение в английском Уилтшире. Оно было построено около 2500 тыс. лет до нашей эры и использовалось для астрономических наблюдений и в ритуальных целях.
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