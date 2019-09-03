Аналитики назвали самые страшные города России

Опрос 90 тысяч человек из 200 населенных пунктов страны показал, где россиянам живется спокойно, а где они предпочитают вооружаться газовым баллончиком и возвращаться до заката.

Во время опроса респонденты давали оценку по десятибалльной шкале выражению «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток».

По информации «Российской газеты», самым тихим и спокойным городом оказался Ейск. Там, по мнению россиян, дружелюбные соседи, а на улицах царит тишина. Второе место занял Геленджик — его назвали тихим и семейным. Третью строчку занял Грозный.

А вот наименее безопасно, по мнению опрошенных, россияне чувствуют себя в городе Шахты в Ростовской области. Следующие две строчки в антирейтинге разделили челябинский Копейск и Первоуральск в Свердловской области.

Среди крупных городов в топ безопасных вошли Краснодар, Казань, Москва и Красноярск.

Ранее россиянам посоветовали избегать людных мест в Гонконге.