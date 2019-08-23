Россиянам сказали избегать людных мест в Гонконге

Русским туристам в Гонконге посоветовали избегать людных мест. Заявление Генконсульства РФ связано с возможными протестами.

В социальных сетях отмечается, что новые акции запланированы на 23 и 25 августа. Именно поэтому дипломаты советуют россиянам прибывать в аэропорт Гонконга не менее, чем за три часа до вылета. Это позволит не переживать по поводу регистрации на рейс, пишут РИА Новости.

В последние дни более 20 стран выступили с предупреждениями к своим гражданам относительно поездок в охваченный многонедельными антиправительственными протестами Гонконг.

В прошлом году Гонконг посетили 65 млн иностранных туристов, их существенную часть по традиции составили азиаты. Число российских туристов небольшое: в прошлом году, по данным Росстата, там побывало чуть более 18 тыс. человек.