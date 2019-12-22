Американский Starliner впервые совершил мягкую посадку

Американский космический корабль Starliner компании Boeing, которому в ходе тестового полета не удалось состыковаться с Международной космической станцией в 15:57 по Москве совершил успешную мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико.

Как сообщает NASA, перед посадкой на спускаемой капсуле корабля успешно раскрылись парашюты. Американская спускаемая капсула впервые совершила мягкую наземную посадку.

Все предыдущие американские аппараты совершали посадку на воду.

Американский корабль стартовал с мыса Канаверал в 06:36 (14:38 мск) на ракете-носителе Atlas V. Спустя 15 минут корабль начал самостоятельный полет, но в расчетное время двигатели не включились.

Напомним, это первый полет Starliner. Корабль должен был пристыковаться к МКС 21 декабря и доставить на станцию 270 кг груза.

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