Вышедший не на ту орбиту Starliner вернется на Землю

Американский корабль Boeing CST-100 Starliner вернется на полигон NASA White Sands в штате Нью-Мексико 22 декабря, сообщил вице-президент Boeing по космосу и запуску Джим Чилтон в Twitter.

Однако, по его словам, если получится остаться в космосе дольше и провести больше тестовых испытаний, космическое судно сделает это.

Как уточнил глава NASA Джим Брайденстайн, на корабле возникла проблема с системой расчета времени. Из-за нее он вышел на нештатную орбиту и израсходовал много топлива.

Американский корабль стартовал с мыса Канаверал в 06:36 (14:38 мск) на ракете-носителе Atlas V. Спустя 15 минут корабль начал самостоятельный полет, но в расчетное время двигатели не включились.

Напомним, это первый полет Starliner. Корабль должен пристыковаться к МКС 21 декабря. Он доставит 270 кг груза, после чего вернется на Землю

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