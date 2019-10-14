Флот США поздравили фотографией крейсера России

Американский конгрессмен, ветеран боевых действий Брайан Маст поздравил ВМС США с годовщиной основания. Он разместил в Twitter плакат, прикрепив фотографию российского ракетного крейсера «Пётр Великий».

На картинке с поздравлением был изображен российский атомный ракетный крейсер «Петр Великий». Несмотря на то, что на корабле был замазан бортовой номер, на корме хорошо виден военно-морской флаг России, пишут «Известия».

«С днем рождения Военно-морских сил! Спасибо мужчинам и женщинам, которые служат ради безопасности наших морей», — гласила подпись к изображению.

Ошибку заметил военный обозреватель издания Politico Дейв Браун. После этого политик поправил твит, а картинку заменил на официальный проморолик ВМС США.

Ранее конгрессмен-демократ от штата Калифорния, член комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Джон Гараменди призвал российские власти «даже не сомневаться в американской приверженности НАТО».

Альянс проведет крупнейшие со времен «холодной войны» учения в Европе. Их цель - укрепление обороны альянса и взаимодействия союзников.