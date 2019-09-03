Американские туристы все больше интересуются поездками в РФ

Туристы из США часто приезжают в Россию. В последние годы поток из этой страны растет, несмотря на напряженные отношения между государствами.



По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, простые американцы не хотят верить образам, тиражируемым СМИ. Туристы из этой страны стремятся собственными глазами увидеть современную Россию.



Хорошим примером увеличивающегося турпотока в Россию стал Чемпионат мира по футболу в 2018 году. Несмотря на то, что сборная США не прошла на турнир, Америка заняла второе место по количеству туристов в этот период, уступив только китайцам. Турпоток из Штатов по итогам года турпоток достиг 337 тыс. человек, пишут «Известия».



Ранее Вашингтон ввел очередной пакет антироссийских санкций. Он связан якобы с причастностью России в отравлении экс-агента британских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.