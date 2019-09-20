Американские ПВО показали низкую эффективность в Саудовской Аравии

Американская система ПВО в Саудовской Аравии пропустила десятки беспилотников и крылатых ракет, атаковавших нефтяные объекты. Patriot не способны справиться с воздушным нападением в реальной боевой обстановке с малоразмерными воздушными целями.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео, оправдывая низкую эффективность американских ЗРК, заявил, что «иногда системы ПВО по всему миру демонстрируют противоречивый результат».



Однако такие объяснения можно принять в том случае, если речь идёт об одном комплексе Patriot, но на территории Саудовской Аравии с помощью США развернута мощная система ПВО. Такая группировка имеет сплошное радиолакационное покрытие.



Причина здесь может быть только одна: заявляемые американцами характеристики ЗРК Patriot не соответствуют реальным возможностям, пишет Russia Today.



На северной границе Саудовской Аравии находится 88 установок Patriot.



Президент России Владимир Путин предложил Саудовской Аравии закупить зенитно-ракетные комплексы С-300 или С-400 для обеспечения безопасности своей территории.