В Алтайском крае пятеро погибли в ДТП
Пять человек погибли в субботу днем при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Алтайском крае. Сотрудники ГИБДД по данному факту проводят проверку.
Как сообщает ГУ МВД по краю, авария произошла в 16.40 (12.40 мск) в Косихинском районе на автодороге Р-256. Женщина, управляя автомобилем Toyota, выехала на полосу встречного движения и врезалась в ВАЗ 2107. В результате аварии оба водителя, а также двое мужчин, пассажиры иномарки и пассажир отечественного автомобиля - женщина, погибли на месте.
По данным ведомства, автомобиль Toyota следовал по направлению из Барнаула в сторону Бийска.
Ранее в Пензе в ДТП с участием пяти машин погиб ребенок.
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