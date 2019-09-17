Алкоголь запретят продавать в маленьких барах

В правительстве поддержали законопроект о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания площадью до 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах. Примерно 10 тыс. заведений по всей стране теперь могут закрыться.

Инициатива вызвана необходимостью обеспечивать общественный порядок и права граждан на тишину и отдых в местах проживания. Население недовольно тем, что бары и кафе размещаются в зонах жилой застройки. Зачастую это приводит к нарушению порядка на прилегающих к домам территориях, во дворах и детских площадках, возникают конфликтные ситуации.

В тоже время в правительстве понимают, что ограничение по площади зала обслуживания посетителей может отрицательно сказаться на рентабельности добросовестных участников рынка, а также привести к закрытию заведений, снижению предпринимательской активности и уровня конкуренции. Законопроект будет доработан с учетом интересов всех сторон ко второму чтению, пишет «Комерсант».

Ранее с предложением запретить продажу алкоголя в маленьких магазинах вблизи жилых домов выступил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

По мнению специалиста, такие изменения помогут сократить количество потребляемого алкоголя среди «сомневающихся потребителей» – тех, кто покупает очередную бутылку только потому, что она попала в поле зрения.