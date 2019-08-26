Два алкоглика погибли при испытании гранаты в Находке
На одной из улиц Находки на юго-востоке России взорвалась граната. В результате происшествия погибли два человека, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии.
По информации телеграм-канала «112», несколько дней назад один из местных алкоголиков нашел гранату. Утром 28 августа он пришел на пустырь со своими друзьями и решил испытать снаряд. О какой именно гранате идет речь неизвестно.
Имена пострадавших и погибших пока не установлены.
Ранее на северо-востоке Сирии неизвестные подорвали здание больницы.
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