Два алкоглика погибли при испытании гранаты в Находке

На одной из улиц Находки на юго-востоке России взорвалась граната. В результате происшествия погибли два человека, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии.

По информации телеграм-канала «112», несколько дней назад один из местных алкоголиков нашел гранату. Утром 28 августа он пришел на пустырь со своими друзьями и решил испытать снаряд. О какой именно гранате идет речь неизвестно.

Имена пострадавших и погибших пока не установлены.

Ранее на северо-востоке Сирии неизвестные подорвали здание больницы.