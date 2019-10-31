AliExpress начал доставлять товары в «Пятерочки»
Маркетплейс AliExpress начал доставлять товары в магазины сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Отметим, все они входят в X5 Retail Group.
Как сообщают «Ведомости», структура X5 Retail Group — 5Post забирает посылки со склада принадлежащего Alibaba Group логистического сервиса Cainiao, а затем посредством своих сортировочных центров и попутной логистики X5 доставляет в магазины.
Забрать свои заказы покупатели могут через постматы в магазинах или специальные кассы в «Пятерочках». На кассах для хранения посылок предусмотрены сейфы, а для получения товара необходимо назвать номер заказа и предъявить паспорт.
Ранее «Сбербанк» в тестовом режиме запустил сервис доставки продуктов из магазинов «Сбермаркет».
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!