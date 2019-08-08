Алибасов подал иск на 100 млн к производителю и продавцу «Крота»

Алибасов подал иск на 100 млн к производителю и продавцу «Крота»

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Пресненский суд Москвы зарегистрировал иск продюсера Бари Алибасова к производителю средства для прочистки труб «Крот» и продавцу товара – гипермаркету «Ашан». Он требует от них 100 млн рублей.

К заявлению на 150 страниц приобщены экспертизы. Адвокат Алибасова настаивает, что производитель используют упаковку без специальных блокирующих пробок, которые могли бы защитить от случайного открытия продукта. «Ашан» при этом не должен продавать некачественные товары, несущие вред потребителям, считает юрист.

От компаний Алибасов хочет получить 85 млн за ущерб здоровью и 15 млн в качестве компенсации морального вреда, пишет телеканал «360».

Напомним, в июне Алибасов попал в реанимацию, выпив по ошибке «Крота». У него диагностировали ожоги пищеварительной системы.

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Места: Россия
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