Александр Овечкин не выйдет на протестные акции

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин уверен, что Россия - свободная страна. Россияне, по его словам, имеют право выражать свое мнение.

При этом хоккеист сам бы на улицу не вышел, так как считает, что акции, особенно те, которые заканчиваются беспорядками, приводят к неудобству жителей и гостей столицы.

«Представляете, какое это неудобство городу? Нужно все перекрывать, охранять. Но если люди так считают — это их право. Сейчас много возможностей. И социальные сети, и все что угодно», рассказал Александр Овечкин в интервью РБК.

На последнем митинге 10 августа по данным «Белого счетчика» на проспекте Сахарова собралось 50 тысяч участников. По подсчетам МВД, на проспект вышло 20 тысяч человек. После завершения акции в центре Москвы были задержаны 256 человек.

Также массовые акции протеста проходили 14, 20 и 27 июля, и 3 августа. Только две из них были согласованы московскими властями.