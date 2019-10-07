Александр Овечкин поздравил Владимира Путина

Выдающийся хоккеист поздравил с днем рождения сильного президента. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин пожелал лидеру России Владимиру Путину как можно дольше оставаться у руля.



Обращение спортсмена к Путину было опубликовано на странице движения Putin Team в Instagram. «Ваше имя знает весь мир. Вы пример для миллионов людей. Вас цитируют, уважают, ценят и боятся. Ваши мудрость, сила и юмор стали символом нашей страны!», пишет Russia Today.



По словам спортсмена, Путин всегда придерживается правила, согласно которому сильным человеком является тот, кто помогает слабому стать сильнее, а не побеждает его. Он также назвал президента страны капитаном с командой единомышленников.



Овечкин объявил о создании движения Putin Team в ноябре 2017 года. Оно объединяет людей, поддерживающих президента России.

Накануне дня рождения президент России Владимир Путин съездил в сибирскую тайгу, где собирал грибы и любовался Енисеем. Компанию ему составил министр обороны Сергей Шойгу.