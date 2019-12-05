Александр Лукашенко уверен в давлении на президента РФ

На Владимира Путина сильно давит антибелорусское лоби, уверен президент Беларуси Александр Лукашенко.

Во время обращения к депутатам палаты представителей и членам Совета республики, Лукашенко отметил, что давление исходит из самого близкого окружения.

Он также отметил, что работа над программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства продолжается. Однако Лукашенко отметил, что до сих пор не решены принципиальные вопросы по газу и нефти, пишут «Известия».

Лидеры России и Беларуси проведут встречу в Сочи в честь 20-летия Договора о создании Союзного государства уже в эти выходные.

Ранее Виктор Лукашенко – сын президента Беларуси – был избран первым вице-президентом Национального олимпийского комитета. Александр Лукашенко заверил, что решение выдвинуть его на эту должность исходило «не с подачи отца».

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