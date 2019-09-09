Александр Беглов стал новым губернатором Петербруга
Действующий мэр Санкт-Петербурга Александр Беглов одержал победу на выборах губернатора Петербурга. Градоначальник набрал 64,45% голосов.
Как сообщает «Политэксперт», также за губернаторское кресло боролись кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова и представитель «Гражданской платформы» Михаил Амосов. Они получили 16,84% и 16,01% соответственно.
Явка петербуржцев на выборы составила 30,08%.
Накануне в России прошел день общероссийского голосования. В регионах избирали политиков разных уровней: глав субъектов, парламентариев и муниципальных депутатов. По итогам выборов стало известно, что 20 оппозиционеров займут кресла в московском парламенте.
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