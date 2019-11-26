В Албании из-за землетрясения пострадали десятки человек

В Албании в результате землетрясение пострадали свыше ста человек. Есть сообщения о погибших.

Землетрясение в Албании произошло утром 26 ноября. Эпицентр подземных толчков магнитудой 6,4 балла находился в десяти километрах к северо-западу от города Шиджак, расположенного недалеко от Тираны, пишет РБК.

Посольство РФ в Тиране не располагает информацией о том, есть ли среди пострадавших в результате землетрясения в Албании граждане России.

Ранее сообщалось, что в Магадане и посёлке Ола жители ощутили подземные толчки. Это стало следствием землетрясения. Сейсмологи зафиксировали магнитуду 3,4. Эпицентр стихии произошёл в 61-м километре северо-восточнее от Магадана и примерно в 30 километрах от поселка Ола.

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