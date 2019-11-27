В Албании число жертв землетрясения достигло 27 человек

Число жертв землетрясения в Албании достигло 27 человек, 659 человек пострадали.

Ранее было известно о 25 погибших. Из-под завалов удалось спасти 45 человек.

При этом под завалами разрушенных зданий всё ещё могут находиться люди, поэтому число погибших может увеличиться. Спасательная операция продолжается, пишет «Regnum».

Ранее премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что 27 ноября будет объявлено чрезвычайное положение в Тиране и Дурресе. Эти города сильнее всего пострадали от подземных толчков.

Землетрясение в Албании произошло утром 26 ноября. Эпицентр подземных толчков магнитудой 6,4 балла находился в десяти километрах к северо-западу от города Шиджак, расположенного недалеко от Тираны.

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