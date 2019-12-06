Акционер ГК «Основа» Ручьев вложит 500 млн в парки развлечений

Акционер ГК «Основа» Александр Ручьев и его партнеры инвестируют в открытие парков развлечений Challenge Park в 2020 году. Проект потребует вложений на сумму 450-500 млн рублей.

В следующем году в столице запустят 10 парков. Площадь каждого объекта составит от 500 до 1000 квадратных метров.

Два парка откроются в торгово-развлекательных комплексах «Гравитация» в Чертанове и «Щелковский» на Щелковском шоссе. В качестве площадок рассматриваются комплексы «Каширская плаза» и Vegas, пишут «Ведомости».

В ноябре был открыт первый Challenge Park. Он расположился в ТРЦ «Афимолл-Сити». Выручка от него в 2020 году может составить 120 млн рублей.

«Основа» была создана в 2016 году экс-акционерами и топ-менеджерами девелопера «Мортон» Александром Ручьевым, Олегом Колченко и Егором Храмовым. Группа занимается строительством жилья в России, Германии и Чехии, управлением коммерческой недвижимостью и инвестициями в стартапы.

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