В Москве открылся уникальный VR-кинотеатр Challenge Park

В московском торговом центре «Афимолл-Сити» открылся VR-кинотеатр Challenge Park. В нем за 15 минут можно стать героем шпионского фильма или пройти уникальный квест.

В день открытия 23 ноября кинотеатр показал знаменитого «Агента Эмерсона» в формате VR. Это первая картина, снятая в формате виртуальной реальности, главным героем которой может стать любой зритель.

Фильм идёт всего 15 минут, но за это время зритель успевает полностью погрузиться в 3D-экшн от первого лица и создать свой сюжет.

Отметим, что VR-формат применительно к фильму – абсолютно новое явление.

Кроме этого, в кинотеатре обустроены 22 Challenge Rooms – уникальные короткие квесты, которые проходят в специальных комнатах в двух разных уровнях сложности.

Открывал кинотеатр один из основателей компании Александр Ручьев. Во время торжественного запуска он отметил, что в 2020 году компания намерена открыть не менее 10 подобных кинотеатров.

«В пятилетних планах у компании – стать крупнейшим игроком в сфере развлечений для возраста граждан категории от 14 до 35 лет», — поделился он в беседе с «Русской планетой».

Challenge Park VR Cinema – это первый в мире VR-кинотеатр, совмещающий новейшие VR-фильмы с уникальными кинематическими платформами, которые способны передать ощущение полета, падения, переворота, а также помогают ощутить эффект ветра.

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